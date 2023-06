Il rublo cede sul dollaro ma limita i danni di Wagner

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Il rublo si è leggermente indebolito sul dollaro limitando tuttavia i danni di inizio giornata quando è arrivato a perdere fino al 3% a 85,1 tornando sui livelli di quasi 15 mesi fa, vale a dire agli inizi di aprile 2022, al di sotto comunque dei picchi toccati nei giorni dell'invasione della Russia in Ucraina. Il cambio fra il biglietto verde e la moneta russa nel finale ha chiuso intorno a 84,4 (-0,38%). In sostanza ci vogliono 84,4 rubli per un dollaro, il quale si è da parte sua rafforzato (+0,91%), dopo il caos provocato a Mosca dal tentato blitz dei mercenari del gruppo Wagner. (ANSA).