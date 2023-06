Germania: l'indice Ifo scende oltre le stime in giugno

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - L'indice Ifo della Germania è sceso in giugno oltre le stime a 88,4 punti dai 91,5 punti registrati in maggio. Per il mese che si sta per chiudere era previsto infatti un calo a 90,7 punti. Al di sotto delle stime anche le aspettative di business, scese da 88,3 a 86,3 punti contro gli 88 previsti e la valutazione della situazione tedesca, in calo da 94,8 a 93,7 punti, sopra ai 93,5 punti previsti. (ANSA).