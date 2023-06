Da UniCredit Foundation 3 milioni contro povertà educativa

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - UniCredit Foundation, in linea con il proprio obiettivo di sprigionare il potenziale delle prossime generazioni europee, lancia la Call for Education 2023 per sostenere programmi di contrasto alla povertà educativa in tutti i Paesi in cui opera il gruppo, ad eccezione di Bulgaria e Romania dove la Call si è appena conclusa con successo.

A questa iniziativa, che coinvolgerà Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, UniCredit Foundation destinerà un contributo complessivo di 3 milioni di euro. L'obiettivo è di individuare e sostenere programmi a favore degli studenti della scuola secondaria inferiore e superiore (fascia di età 11-19 anni), realizzati da organizzazioni senza scopo di lucro, con particolare attenzione a contrastare l'abbandono scolastico e facilitare l'accesso e il completamento degli studi universitari; favorire l'acquisizione di competenze adeguate all'inserimento nel mercato del lavoro.

"L'istruzione è il motore fondamentale per il futuro dell'Europa e sono convinto che sia nostra responsabilità, in quanto istituzione europea, individuare e sostenere costantemente i giovani talenti delle comunità in cui operiamo, poiché loro getteranno le basi per il progresso e il successo del nostro continente negli anni a venire", afferma Andrea Orcel, presidente di Unicredit Foundation. (ANSA).