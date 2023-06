Borsa Milano ok con l'Europa e Wall Street, non teme Russia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Milano ha cambiato direzione e sale dello 0,36% insieme agli altri listini europei grazie alla partenza cauta ma positiva di Wall Street dove si temono più gli effetti recessivi di altri interventi sui tassi da parte della Fed che non le tensioni geopolitiche legate al fallito blitz della Wagner a Mosca.

A Piazza Affari la migliore è Stm (+2,59%), seguita da Tenaris ed Eni (+1,21% e +1,19% rispettivamente) in una buona giornata per i petroliferi col greggio Wti in rialzo dello 0,6% a 69,9 dollari al barile e il Brent dello 0,7%.

In fondo al paniere principale scivola Leonardo (-3,84%) con Amplifon (-1,83%) e Tim (-1,74%) . (ANSA).