Borsa: Milano gira in calo (-1,1%), pesa taglio S&P sulla Cina

Gira in calo Piazza Affari dopo il taglio delle stime di S&P sul Pil della Cina.

L'indice Ftse Mib cede l'1,12% a 26.905 punti, frenato da Leonardo (-5,67%), Bper (-4,17%), Banco Bpm (-3,51%), Mps (-2,97%), Tim (-2,75%), Cnh (-2,52%), Unicredit (-1,98%) e Iveco (-1,78%). Resistono in territorio positivo solo Moncler (+0,1%) e Snam (+0,06%), mentre cedono Stellantis (-0,81%), Tenaris (-0,78%), Pirelli (-0,77%) e Saipem (-0,47%). Poco mossa Eni (-0,28%), con il greggio che gira in calo (Wti -0,13% a 69,07 dollari al barile). In rialzo a 163,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano invariato al 3,97% e quello tedesco in calo di 0,4 punti al 2,34%.