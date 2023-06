Borsa: Milano chiude in lieve rialzo (+0,12%), giù Leonardo

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Piazza Affari chiude in leggero rialzo (+0,12%) dopo gli iniziali timori legati alla situazione in Russia alla luce dell'avanzata interrotta dei mercenari del gruppo Wagner. A soffrire, come gli altri titoli europei della difesa, è soprattutto Leonardo (-4,68%) sulle scommesse che l'indebolimento di Putin possa velocizzare la fine del conflitto in Ucraina togliendo ricavi e utili all'industria delle armi.

Pesante anche Tim (-3,49%) mentre la soluzione per la rete ancora lontana. Brilla invece Stm (+2,17%) seguita da Tenaris (+1,17%) ed Eni (+1,11%) in una buona giornata per i petroliferi grazie al greggio. (ANSA).