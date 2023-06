Borsa: Europa in miglioramento, futures contrastati Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Migliorano le principali borse europee con i future Usa contrastati , positivi sul Dow Jones e in lieve calo sul Nasdaq. Francoforte cede lo 0,2%, Milano lo 0,1%, Londra è in parità e Parigi (+0,23%) gira al rialzo insieme a Madrid (+0,1%). Digerito il calo dell'indice Ifo tedesco e il ribasso delle stime di S&P sulla Cina controbilanciate dal rialzo di quelle sull'Eurozona, non ha lasciato traccia l'avanzata di Wagner verso di sabato scorso, fermato dall'accordo con il Cremlino mediato dalla Bielorussia.

Il rublo è scivolato fino al 3%, in apertura a Mosca, per poi riassestarsi su valori normali a 84,6 sul dollaro (-0,18%). Gli occhi degli investitori sono concentrati sul Forum della Bce di Sintra (Portogallo), oggi al primo giorno, con gli interventi dei principali banchieri centrali nel corso delle diverse sessioni.

Calano i rendimenti dei titoli di Stato come sempre quando scendono i listini azionari, per la corsa all'acquisto da parte degli investitori. Risale a163 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,6 punti al 3,937% e quello tedesco di 4,3 punti al 2,3%. Positivo il greggio (Wti +0,8% a 69,75 dollari al barile), invariato l'oro (+0,8% a 1.932,14 dollari l'oncia), mentre riduce il rialzo il gas naturale (+4,18% a 33,87 euro al MWh). (ANSA).