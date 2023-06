Borsa: Europa debole, rublo ai minimi da 15 mesi

Il rublo è sceso ai minimi degli ultimi 15 mesi, con un calo fino al 3% sul dollaro, dopo l'ammutinamento del comandante mercenario Yevgeny Prigozhin, la cui breve rivolta rappresenta la più grande minaccia al controllo politico del presidente Vladimir Putin dall'inizio del suo potere. Al momento dell'avvio dei mercati occidentali il rublo è sceso a 85,13 sul dollaro per risalire poi a 84,58, con un calo dello 0,14%. Quanto alla borsa di Mosca, l'indice Moex segna un calo dell'1,09% a 2.764 punti, in linea con l'andamento degli altri listini.

Borse europee deboli con il taglio delle stime di S&P sulla Cina e l'indice Ifo della Germania in calo oltre le stime in giugno. Non influisce più di tanto invece il tentato attacco a Mosca delle truppe di Wagner si sabato scorso, che non ha avuto seguito grazie a un accordo mediato dalla Bielorussia con il Cremlino. Gli occhi degli investitori sono concentrati sul Forum della Bce di Sintra (Portogallo), oggi al primo giorno, con l'intervento dei principali banchieri centrali. In rosso i future Usa con il dollaro che gira in calo a 0,78 sterline e 143,12 yen, mentre è stabile a 0,918 euro e si rafforza a 7,23 yuan cinesi. Si assesta sopra i 163 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti al 3,92% e quello tedesco di 5,7 punti al 2,29%. Inverte la rotta il greggio (Wti -0,12% a 69,06 dollari al barile), sale l'oro (+0,78% a 1.932,41 dollari l'oncia) e si conferma il rialzo il gas naturale (+7,07% a 34,8i euro al MWh). Scivolano le banche, da Bper (-4,21%) a Commerzbank (-3,06%), Banco Bpm (-2,94%), Lloyds (-2%) e Unicredit (-1,8%). Difficoltà per il comparto della difesa da Leonardo (-5,29%) a Saab (-5,44%), Dassault (-3,76%) e Thales (-2,93%). Deboli i petroliferi Eni (-1%), Bp (-0,88%), TotalEnergies (-0,73%) e Shell (-0,38%). Pochi i rialzi, concentrati sul comparto della chimica con Lanxess (+2,05%), e Solvay (+0,95%) ed estrattivo-minerario con Antofagasta (+1,03%) ed Anglo American (+0,73%).