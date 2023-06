Borsa: Asia in difficoltà, rallenta la Cina, Tokyo -0,16%

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico alle prese con il rallentamento dell'economia cinese e la mancanza di stimoli per rilanciarla.

Non lascia traccia sui mercati invece l'avanzata delle truppe di Wagner verso Mosca di sabato scorso, fermata poi con un accordo mediato dalla Bielorussia con il Cremlino.

Tokyo ha ceduto lo 0,25%, Taiwan lo 0,83%, Seul ha guadagnato lo 0,47% e Sidney ha perso lo 0,29%. Pesante Shanghai (-1,5%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,52%), Mumbai (-0,01%) e Singapore -0,04%). Positivi i future sull'Europa e sui mercati Usa nel primo giorno del Forum della Bce a Sintra (Portogallo), nel corso del quale sono previsti gli interventi dei diversi banchieri centrali. In arrivo dalla Germania gli indicatori sulla fiducia economica, tra cui l'indice Ifo, e il rapporto mensile della Bundesbank. Dagli Usa è in arrivo nel pomeriggio l'indice della Fed di Dallas.

Sul fronte valutario si rafforza il dollaro a 0,917 euro, 143,48 yen e 7,22 yuan cinesi, mentre appare stabile il cambio con la sterlina a 89,6 penny per il singolo biglietto verde. In rialzo il greggio (Wti +0,61% a 69,58 dollari al barile), l'oro (+0,3% a 1923,31 dollari l'oncia) e il gas naturale (+6,58% a 34,75 euro al MWh).

Sulla piazza di Tokyo deboli i produttori di semiconduttori Advantest (-1%) e Tokyo Electron (-0,83%),. Rialzi invece per i grandi esportatori Toyota (+0,98%), Nikon (+3,65%), spinta dal rialzo del prezzo obiettivo da parte di Macquarie, e Panasonic (+0,87%). (ANSA).