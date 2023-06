Atm Milano multinazionale della mobilità, debutta in Grecia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Atm, l'azienda dei trasporti di Milano è ormai una multiinazionale della mobilità, dopo Copenaghen e Ryad ora debutta in Grecia dove gestirà (attraverso Thema, jv dove Atm controlla il 51% e la francese Egis il 49%), la metropolitana di Salonicco, la prima automatica nel paese. Il contratto ha una durata prevista di 11 anni per un valore economico complessivo di 250 milioni di euro. "E' un'ulteriore tappa nello sviluppo internazionale dell'azienda, sempre più riconosciuta anche all'estero per la capacità nella gestione di reti e di sistemi complessi di mobilità" commenta l'amministratore delegato di Atm Arrigo Giana.

A Salonicco, la seconda città greca per numero di abitanti, oltre un milione, sarà la 'linea rossa' che si sviluppa per quasi 20 chilometri, diventando il principale snodo per gli spostamenti interni alla città e strategica anche per il collegamento con il resto del Paese. La nuova linea a guida autonoma sarà inaugurata nei primi mesi del 2024: 13 fermate ma è prevista un'ulteriore estensione con altre 5 stazioni. Dotata di sofisticati sistemi di controllo e manutenzione, la metropolitana effettua un servizio quotidiano dalle 5,30 alle 0,30 con 18 treni nella prima fase, che saranno aumentati fino a trentatre. Completa il progetto il deposito dei treni e la sala operativa hi-tech di gestione e di controllo situata nella zona di Pylaia. (ANSA).