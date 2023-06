Landini: 'Sciopero generale? Non escludo nulla'

"Non escludo nulla, anche se lo sciopero generale non risolve tutti problemi": lo afferma Maurizio Landini intervenuto a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Una situazione di questo genere non è più tollerabile, va cambiata, bisogna ribellarsi", spiega il leader della Cgil, parlando delle dificolta' di chi lavora nel settore della sanita' o di quelle dei giovani precari.

"Queso governo - accusa Landini - non riconosce al sindacato il ruolo di un soggetto con cui negoziare e trovare una mediazione. Ha la maggioranza nel Parlamento ma non ha la maggioranza nel Paese, e pensa di usare questa maggioranza datagli da un sistema elettorale per cambiare il fisco, la sanità, addirittuta la Costiutuzione". "Ieri - aggiunge riferendosi alla manifestazione a Roma sulla sanità - è stato solo l'inizio di una mobilitazione che continuera'. E non ci fermeremo'.