Cgia: 'Sale a 69 giorni il saldo delle fatture ai fornitori'

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - L'economia frena e nelle transazioni commerciali tra privati tornano ad allungarsi i tempi di pagamento delle medie e grandi imprese nei confronti dei fornitori. Lo sostiene la Cgia di Mestre, rilevando che storicamente è sempre stato così e il fenomeno si è puntualmente ripresentato nei primi tre mesi del 2023: con la frenata del pil i ritardi sono tornati ad aumentare. Oggi in Italia il saldo avviene dopo 69 giorni dall'emissione della fattura. Secondo gli artigiani, l'aspetto più subdolo sta nel fatto che lo slittamento spesso intenzionale del saldo fattura consente ai committenti di finanziarsi a costo zero, facendo scivolare i creditori verso l'insolvenza. Il differimento dei pagamenti rischia peraltro di pesare negativamente sulla liquidità delle imprese, fino a compromettere la competitività e la reddittività, quando per esempio il creditore deve ricorrere a un finanziamento esterno.

E con il probabile nuovo aumento dei tassi di interesse che la Bce ha annunciato nei giorni scorsi, molto probabilmente la situazione è destinata a peggiorare. (ANSA).