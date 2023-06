Urso, 'per Wärtsilä un futuro di alto profilo industriale'

(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU - Il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso ha rassicurato sul destino dello stabilimento di Trieste della Wärtsilä, nello stesso momento in cui i lavoratori protestavano davanti ai cancelli della fabbrica. "Ricordo che il Governo fin dall'inizio ha messo grande attenzione con la convinzione che sia possibile trovare una soluzione di alto profilo, mi auguro internazionale e industriale. Ciò accadrà nelle prossime settimane. Rassicurerò i sindacati non solo sull'impegno del governo ma dirò che soluzione ci sarà, con un altissimo profilo industriale, tecnologico e internazionale, come meritano i lavoratori di Wärtsilä". (ANSA).