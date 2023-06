Urso, 'ad agosto il piano nazionale della microelettronica'

(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che nei primi giorni di agosto presenterà il "chip act", il piano nazionale della microelettronica. Si tratta di un "settore che riguarda chip e semiconduttori" e che potrebbe attrarre investitori stranieri.

"Molte delle multinazionali che si sono orientate a investire in Europa possono scegliere l'Italia", ha sottolineato.

Per monitorare questo potenziale interesse "nelle scorse settimane - ha ricordato - ho inviato una task force ministeriale a incontrare le principali 80 multinazionali di Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti che operano nel settore del digitale. E molte di queste si sono mostrate interessate alle linee guida del piano nazionale sulla microelettronica. L'Italia, oggi - ha concluso - è la sede che può apparire più appetibile per gli investitori stranieri".

