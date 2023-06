Panetta, 'mercato criptovalute necessita di norme adeguate'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "L'ecosistema delle cripto valute è crivellato dai fallimenti dei mercati e da fattori esterni negativi" per cui "è destinato a sperimentare ulteriori turbolenze a meno che non vengano messe in campo adeguate normative".

Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, sul futuro della cripto valuta alla 22esima Conferenza annuale della Bri. (ANSA).