Gli indici Pmi della Germania scivolano in giugno

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - In Germania l'indice Pmi del settore dei servizi di giugno è a 54,1 punti contro i 56,3 delle stime degli analisti. L'indice del settore manifatturiero è invece a 41 punti netti contro i 43,5 previsti.

In Francia l'indice del settore dei servizi è sceso ancora più ampiamente sotto le previsioni a 48 punti contro i 52 delle stime degli analisti, mentre l'indice del manifatturiero è a quota 45,5 contro il 45,4 previsto.

In totale nell'Eurozona l'indice Pmi del settore dei servizi di giugno è sceso sotto le previsioni a 52,4 punti contro i 54,5 delle stime, con il manifatturiero che è a quota 43,6 rispetto al 44,8 previsto. (ANSA).