Di Paolo (Bat), 'hub Trieste diventerà riferimento mondiale'

(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU - "Siamo molto orgogliosi e contenti, contiamo che questo hub diventi un punto di riferimento a livello mondiale per il gruppo".

Lo ha detto Andrea Di Paolo, vicepresidente Bat Trieste, che definisce la giornata odierna, con l'inaugurazione ufficiale dello stabilimento di Trieste, "un momento di fondamentale importanza sia per l'azienda che per il territorio".

"Siamo riusciti in soli 21 mesi, anche grazie alle autorità locali e a diversi partner, a costruire il nostro innovation hub; tempi record, un 'best case' importante, perché fa capire quanto strategico sia il Paese Italia per il gruppo BAT, che ha voluto realizzare fortemente qui questo hub". Quanto all'impatto che l'azienda ha avuto a Trieste, Di Paolo ha sottolineato la "grande collaborazione fin dall'inizio con istituzioni e cittadini" ricordando che "questo stabilimento è stato costruito soprattutto grazie a imprese del territorio: abbiamo dato loro più di 30 milioni di euro e abbiamo trovato ottime professionalità". (ANSA).