Borsa: Milano fiacca con Bper e Prysmian, tonica Tim

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - I primi scambi confermano l'avvio fiacco di Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,4%.

Tra i titoli principali i più pesanti sono Bper e Prysmian, che perdono rispettivamente l'1,5 e l'1,4%.

Debole in genere il settore del credito, con Banco Bpm, Intesa e Mediobanca che cedono circa un punto percentuale. In calo dello 0,5% Eni nel giorni dell'annuncio dell'acquisizione con Var Energi di Neptune Energy.

Bene invece Tim, che sale dell'1,7% a 0,26 euro dopo che il Cda ha deciso di concedere un periodo di esclusiva a Kkr per le trattative sulla rete. (ANSA).