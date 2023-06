Borsa: Milano debole, pesano Saipem e Prysmian

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Piazza Affari chiude la settimana con una seduta debole (-0,73%) in linea con gli altri mercati azionari dove tornano i timori di recessione visto l'atteggiamento della banche centrali sui tassi e i segnali non rassicuranti dagli indici pmi dei responsabili agli acquisti sia nei servizi sia nel settore manifatturiero.

Saipem è la peggiore (-4,44%), seguita da Prysmian (-2,53%) e Mps (-2,5%). Limita il calo Eni (-0,5%) pur con le quotazioni del greggio in calo, dopo l'acquisto di Neptune. In vetta al listino principale di piazzano invece Ferrari (+0,89%), Recordati (+0,82%) e Inwit (+0,77%). Tim, all'indomani dell'esclusiva a Kkr per la rete, è partito bene ma ha finito in ribasso dello 0,54%. (ANSA).