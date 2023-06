(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Giornata negativa per le Borse europee non aiutate dall'andamento in ribasso di Wall Street.

La peggiore è Francoforte che ha perso lo 0,99%. Parigi ha segnato un calo dello 0,55% e Londra dello 0,54 per cento.

(ANSA).