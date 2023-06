Borsa: l'Asia scivola sulle banche centrali, Sidney -1,3%

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Ultima seduta di settimana in chiaro ribasso per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, che soffrono i toni da 'falco' della Fed, il rialzo dei tassi deciso dalla Banca d'Inghilterra e anche i dati sull'inflazione del Giappone, leggermente superiori alle previsioni.

La Borsa di Tokyo segna infatti in chiusura un calo dell'1,5%, con Hong Kong in discesa dell'1,8%. Male anche i listini cinesi di Shanghai (-1,3%) e Shenzhen (-1,9%), mentre Seul ha provato a contenere le perdite con una limatura dello 0,8%. Debole Sidney, in calo finale dell'1,3%.

Negativi i future sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).