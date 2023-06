Borsa: Europa indifferente agli indici Pmi, Btp sotto il 4%

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Nessuna reazione delle Borse del Vecchio continente alla raffica di indici Pmi europei in genere inferiori alle stime degli analisti: il listino più pesante è quello di Francoforte che cede lo 0,6%, seguito da Milano in calo attorno al mezzo punto percentuale.

In ribasso dello 0,2% Parigi e dello 0,1% Londra e Amsterdam.

Deboli i listini di Mosca in calo di circa un punto percentuale.

In forte contenimento invece i rendimenti sui titoli di Stato europei, con il tasso sul Btp decennale che perde 13 punti base, scendendo anche sotto il 4%, livello che non toccava dal 20 marzo. Il contemporaneo calo dei rendimenti sui bond di tutta Europa non muove particolarmente gli spread, con il diffrenziale rispetto alla Germania a 162 'basis point'.

La discesa dei tassi dei titoli di Stato indebolisce i gruppi bancari, che ne detengono grandi masse, e in Piazza Affari Bper e Intesa perdono l'1,7%. Il titolo più pesante tra i maggiori della Borsa milanese è comunque Saipem, in calo di due punti percentuali, mentre Hera e Italagas salgono dell'1,4%.

Tim, dopo una partenza positiva sull'esclusiva a Kkr per le trattative sulla rete, ondeggia attorno alla parità. (ANSA).