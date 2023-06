L'ambasciatrice Zappia: Confindustria in Usa, scelta tempestiva

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - "La scelta di aprire un ufficio di rappresentanza negli Stati Uniti è opportuna e tempestiva in questa fase in cui emerge più che mai la necessità di investire nel rapporto tra alleati e partner fidati e di consolidare le catene del valore, a partire dai settori strategici", commenta l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, riferendosi all'inaugurazione dell'ufficio di Confindustria a Washington Dc. Sottolinea che l'apertura della sede avviene in un momento in cui anche la partnership economica tra Stati Uniti e Italia è particolarmente forte, come dimostrano i dati dell'interscambio bilaterale e gli investimenti italiani negli Usa. "L'ufficio di Confindustria potrà assicurare un raccordo costante con le controparti americane a livello istituzionale e associativo e - rileva ancora l'ambasciatrice - sarà un punto di riferimento per le oltre 3.500 le imprese a capitale italiano presenti su tutto il territorio degli Stati Uniti". "Nella land of opportunities che rappresentano gli USA, la sede potrà contribuire ad accelerare processi innovativi che vedano protagoniste le imprese italiane e potrà aiutarle anche a cogliere le opportunità derivanti dal raccordo con le importanti Istituzioni finanziarie internazionali qui presenti: Banca Mondiale, Fondo Monetario e Banca Interamericana di Sviluppo".

L'ecosistema economico italiano in America "dà lavoro a oltre 260 mila dipendenti, con un fatturato annuale complessivo pari ad oltre 140 miliardi di dollaro. Gli Stati Uniti sono diventati di recente il secondo mercato globale per l'export italiano, mentre lo scambio commerciale è cresciuto di oltre il 23% nel 2022, superando i 117 miliardi di dollari. Lo scorso anno, l'export italiano di prodotti e servizi verso gli Usa è stato pari a 80 miliardi di dollari. Ammontano inoltre a oltre 30 miliardi gli investimenti in ciascuna delle due direzioni": i dati emergono da un recente studio commissionato dall'Ambasciata d'Italia, evidenziato in occasione della missione di Confindustria a Washington per l'inaugurazione della mostra di disegni del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci voluta in coincidenza con l'apertura di una sede dell'associazione degli industriali. (ANSA).