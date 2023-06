Istat, solo 45,7% italiani ha competenze digitali di base

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Meno della metà degli italiani tra i 16 e i 74 anni nel 2021 aveva competenze digitali di base, un dato che si attesta al quart'ultimo posto in Ue. Lo si legge nella statistica Today Istat su Cittadini e competenze digitali secondo la quale fanno peggio dell'Italia (45,7%) solo la Romania con il 27,8%, la Bulgaria (31,2%), e la Polonia (42,9%).

Le competenze digitali rientrano nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali e in quello per l'istruzione digitale. L'obiettivo target fissato per il 2030 è l'80% di cittadini (utenti di Internet negli ultimi 3 mesi e tra i 16 e i 74 anni) con competenze digitali almeno di base (per tutti i 5 domini individuati dal framework 2.0, ossia "alfabetizzazione all'informazione e ai dati", "comunicazione e collaborazione", "creazione di contenuti digitali", "sicurezza" e "risoluzione dei problemi"). Nel 2021 tale quota a livello europeo è pari al 53,9%. La Finlandia (79,2%) e l'Olanda (78,9%) già nel 2021 presentavano valori quasi in linea con l'obiettivo target del 2030. Per raggiungere il medesimo obiettivo il nostro Paese dovrà far registrare nei prossimi anni un incremento medio annuo di 3,8 punti percentuali. Si tratterebbe - sottolinea l'Istat - di un incremento piuttosto elevato in un lasso di tempo limitato, che si è finora registrato per l'indicatore sull'uso regolare della rete durante gli anni della pandemia (2020-2021) dove la quota è passata dal 76,4% al 80,1%.

Un'accelerazione, questa, che ha consentito all'Italia di ridurre considerevolmente il gap con gli altri paesi europei in riferimento al divario digitale di primo livello. (ANSA).