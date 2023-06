Borsa: Milano peggiora a -1,7%, lente su cda Tim per la rete

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Avvio difficile per Milano, così come per i listini europei con il mercato che non incassa bene le indicazioni del presidente della Fed di altri due rialzi dei tassi quest'anno.

Il Ftse Mib già pesante, cede ancora e lascia l'1,7% a 27.150 punti.

I più venduti sono Iveco (-2,57%), Saipem (-2,6%) con Mediobanca (-2,38%) e Stellantis (-2,19%) .

Tra i titoli sotto la lente Pirelli (-1,96) e soprattutto Tim (-1,38%) nel giorno del cda che deciderà sulla rete. Secondo Repubblica si va verso l'esclusiva a Kkr. I 5 advisor concordano sulla convenienza dell'offerta del fondo Usa. (ANSA).