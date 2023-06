Borsa: l'Europa resta negativa in attesa Boe, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee, in attesa della Bank of England sui tassi, si confermano negative ma, comunque, tengono ancora sotto controllo i cali. Il Ftse Mib cede l'1% a 27.367 punti mentre Tim che cambia registro perde il 2,6% in attesa di quanto deciderà il cda sulle offerte per la rete. L'Ft ribadisce che Vivendi è contraria alla proposta di Kkr .

Tengono A2a (+0,6%), Banca Generali (+0,36%) e Iveco (+0,3%).

Vendite su Hera (-2%), Mediobanca (-1,8%), Ferrari (-1,57%).

Tra le altre Piazze Londra perde lo 0,88%, Francoforte lo 0,62% e Parigi l'1,29%. Zurigo è marginale a 0,4% con la banca centrale Svizzera che, come da attese, ha alzato i tassi di un quarto di punto all'1,75%. Lo spread tra Btp e Bund prosegue poco mosso e resta a cavallo dei 163 punti mentre sale il rendimento del decennale italiano che si porta al 4,082% (+4 punti). Sul fronte delle commodity Il prezzo del gas è volatile ed è sotto i 37 euro al megawattora (+0,56%) Si accentua, invece, la flessione del petrolio con il wti a 71,6 dollari al barile (-1,2%) e il brent che scivola a 76 dollari (-1,24%) .

L'euro si conferma in rialzo sul dollaro con cui scambia a 1,1, segnando i massimi da maggio. (ANSA).