Borsa: i tassi spaventano l'Europa, occhi su Bank of England

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee confermano il rosso e lo incrementano nell'attesa della Bank of England sui tassi dopo che, rispettando le attese, la Banca nazionale Svizzera li ha alzati di un quarto di punto all'1,75%.

Già deboli in avvio sulle parole di Powell che ha indicato altri due rialzi da parte delle Fed nel corso dell'anno, per i listini del Vecchio Continente si preannuncia una giornata di vendite.

L'indice d'area, lo stoxx 600, lascia sul terreno l'1,3% con finanziari, industriali ed energia sotto pressione. Milano perde l'1,39%. Segue Parigi (-1,31%) poi Londra (-0,9%) e Francoforte (-0,7%). Tiene lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale leggermente a 163 punti. Più 2 punti per il rendimento del decennale italiano che tocca il 4,059%. Quanto alle commodity . Il gas è stabile e si muove sotto i 37 euro segnando un +0,16% per i Ttf ad Amsterdam. Debole il petrolio con il wti che registra un -0,4% a 72 dollari al barile e i brent a sotto i 77 dollari (-0,41%).

Fronte cambi l'euro si avvicina a 1,1 dollari. La moneta unica passa di mano a 1,0997 sul biglietto verde. (ANSA).