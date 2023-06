Borsa: Europa debole, pesano tassi Svizzera e Uk, Milano -0,75%

Proseguono in calo le principali borse europee nel giorno in cui sia la Banca Nazionale Svizzera si la Banca d'Inghilterra hanno alzato i tassi rispettivamente di 1/4 e di mezzo punto.

Stabile poco sotto i 163 punti base il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,7 punti base al 4,09% e quello tedesco di 3,5 punti al 2,46%. Francoforte (-0,47%) è la migliore seguita da Milano (Ftse Mib +0,75%), Londra (+0,85%), Parigi (-0,95%) e Madrid (-1%). Stabile l'euro a 0,91 sul dollaro, che guadagna terreno a 142,19 yen e 0,78 sterline In calo il greggio (Wti -2,04% a 71,06 dollari al barile), l'oro (-0,21%ì a 1.924,78 dollari l'oncia) e il gas naturale (-1,75% a 36,1 euro al MWh). Negativi i future Usa dopo le richieste invariate di sussidi di disoccupazione. In arrivo le vendite di abitazioni, un intervento del presidente della Fed Jerome Powell e le scorte settimanali di greggio.



In calo i petroliferi TotalEnergies (-1,69%), Shell e Bp (-1%) ed Eni (-0,92%). Pesano gli automobilistici Mercedes (-2,48%), Volkswagen (-1,84%) e Stellantis (-1,71%), mentre in Piazza Affari cede Tim (-1,46%), nel giorno del Cda sulle offerte per la rete, che riduce il calo dopo lo scivolone compiuto a seguito del rilancio del Financial Times sull'opposizione di Vivendi all'offerta di Kkr. Contrastate Mfe A (+0,29%) ed Mfe B (-1,06%) in attesa del testamento di Silvio Berlusconi.