Borsa: Asia negativa con Powell, Europa verso avvio in calo

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Seduta all'insegna delle vendite per le Borse di Asia e Pacifico mentre il presidente della Fed, Jerome Powell ha indicato che ulteriori due rialzi dei tassi nel 2023 è una previsione abbastanza corretta. Chiuse le Piazze cinesi (Shanghai e Shenzhen) ed Hong Kong per festività, l'attenzione è su Tokyo che lascia sul terreno lo 0,92%.

Flessione anche per Sydney (-1,6%). Positiva invece Seul (+0,43%).

Attesi in calo anche gli indici europei così come sono negativi i future su Wall Street.

La lente nel vecchio continente è sulle decisioni sui tassi in Uk, Svizzera, Norvegia e Turchia. Dalla Francia è in agenda, invece, la fiducia delle imprese manifatturiere di giugno.

Nella seconda parte di giornata il focus è sui dati settimanali Usa relativi alle richieste di sussidi per la disoccupazione e sul dato delle vendite di case esistenti a maggio. (ANSA).