Banca centrale Svizzera rispetta attese, alza tassi a 1,75%

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - La banca centrale svizzera (Snb), nella riunione odierna, ha alzato i tassi dello 0,25% all'1,75%.

La decisione è linea con le attese. In tal modo contrasta la pressione inflazionistica che ha continuato a crescere. "Per garantire la stabilità dei prezzi a medio termine non è da escludere che - avverte l'istituto - potranno rendersi necessari nuovi rialzi del tasso di interesse". (ANSA).