Amazon sostiene l'Arcigay e i centri antidiscriminazioni

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Amazon Italia annuncia, in occasione del mese del Pride, una collaborazione con l'associazione Arcigay, partendo da un'azione concreta: l'azienda effettuerà una donazione volta a promuovere l'operato dei centri antidiscriminazioni dell'associazione. La rete, attiva su tutto il territorio nazionale, offre supporto alle persone Lgbtqia+ vittime di violenza, anche allontanate da casa, che per questo si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

"Diversità, equità e inclusione sono delle risorse per Amazon.

Da sempre siamo al fianco della comunità Lgbtqia+, all'interno e all'esterno dell'azienda", afferma Margherita Repetto, Senior Dei Business Partner di Amazon. "Uno dei nostri fiori all'occhiello è Glamazon, l'affinity group che riunisce le persone che appartengono alla comunità Lgbtqia+, insieme ad alleate e alleati, contribuendo a creare un luogo sicuro di crescita, confronto, supporto e condivisione, con esperienze da tutto il mondo", aggiunge Repetto, evidenziando che "ogni giorno lavoriamo per rendere Amazon e le nostre comunità luoghi sempre più inclusivi e rispettosi". La donazione a sostegno dell'Arcigay, principale associazione Lgbtqia+ italiana senza scopo di lucro, "andrà a far conoscere il lavoro dei centri antidiscriminazioni sparsi in tutta Italia", spiega il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni. "Grazie al contributo ricevuto da Amazon implementeremo la sinergia, la collaborazione, la rete complessiva dei centri antidiscriminazione a beneficio delle persone che sono vittime di violenza, discriminazione o marginalizzazione sociale".

Amazon Italia realizza da anni programmi e iniziative volti a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutti: dai benefit per supportare le persone della comunità Lgbtqia+ alle opportunità di lavoro per persone con disabilità, dal supporto verso tutte le forme di genitorialità ai programmi di rientro per le donne che cercano lavoro dopo un'interruzione di carriera. (ANSA).