Per 29% imprese italo-tedesche transizione ecologica è difficile

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Solo il 32% delle imprese italo-tedesche ha mobilitato risorse nella transizione ecologica nel 2022, concentrandosi inoltre su interventi di efficientamento, dunque in prima battuta in via emergenziale in risposta alla crisi energetica. E il 29%, secondo un campionamento, ritiene che la transizione ecologica comporti difficoltà in entrambi i Paesi, mentre il 39% riscontra condizioni più favorevoli in Germania.

Basandosi sui dati emersi nei giorni scorsi durante la 17ma edizione del Forum economico italo-tedesco, Piero Manzoni, fondatore e ceo di Simbiosi, propone di "massimizzare l'uso delle risorse per ridisegnare il sistema urbano nella logica dell'economia circolare".

"Partendo dal concetto di economia circolare - ha rimarcato Manzoni -, bisogna sviluppare tecnologie, competenze e brevetti per massimizzare l'uso delle risorse, per diminuire le quantità di Co2 emessa recuperando risorse dagli scarti, per produrre energia da risorse rinnovabili innovative e per combattere gli squilibri climatici. In futuro si potrebbe esportare questo modello in grandi città, italiane ed estere".

"Rifiuti, energia, acqua, compensazione di Co2, valorizzazione del paesaggio: le soluzioni - ha concluso - sono molteplici per ottimizzare le principali problematiche degli spazi urbani". (ANSA).