Museo Canova, un'app con contenuti video e mappa interattiva

(ANSA) - TREVISO, 21 GIU - Una web app per rendere la visita del pubblico alla gypsoteca e agli spazi espositivi più accessibile, inclusiva e completa. È quella presentata oggi dal Museo Canova di Possagno (Treviso), realizzata in collaborazione con Open Fiber.

Il progetto si inserisce in un percorso di rebranding che l'ente ha intrapreso dal 2019, con l'adozione di una rinnovata identità visiva, la progettazione di un nuovo sito web e l'organizzazione di eventi e laboratori didattici.

All'interno dell'app, disponibile in lingua italiana e inglese, gli utenti troveranno contenuti audio, una mappa interattiva per orientarsi all'interno del complesso museale, testi e video di approfondimento da poter guardare o leggere, portando l'esperienza di visita oltre il luogo fisico del museo.

L'applicativo potrà essere acquistato al prezzo di 4 euro prima della visita oppure direttamente in biglietteria.

"È uno strumento progettato perché sia in evoluzione - ha commentato la direttrice del museo, Moira Mascotto -: già sviluppata in inglese e italiano, in futuro verrà proposta in altre lingue, e arricchita di diversi percorsi tematici".

Patrizio Diodati, business development di Oper Fiber, ha spiegato che "grazie alle prestazioni della fibra ottica, sarà possibile fruire in maniera fluida e senza interruzioni di una vasta gamma di contenuti digitali, e l'ampia capacità di banda consentirà di supportare una maggior quantità di traffico dati contemporaneamente". (ANSA).