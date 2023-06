Il fatturato delle armi Beretta in crescita a 1,4 miliardi

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Beretta Holding ha chiuso il 2022 con un fatturato consolidato pari a 1,4 miliardi di euro (rispetto ai 958 milioni del 2021) e un ebitda di 286,5 milioni.

Se poi il gruppo di armi leggere avesse consolidato Ammotec, attivo nelle munizioni, per l'intero anno il fatturato avrebbe superato 1,7 miliardi di euro e l'ebitda 350 milioni.

Pietro Gussalli Beretta, presidente dell'azienda, sottolinea che "L'integrazione di Ammotec ha aperto una nuova era per il nostro gruppo che può servire i nostri clienti in tutto il mondo con un'offerta completa di armi portatili leggere, munizioni e accessori. I risultati 2022 non sono solo il frutto delle nostre buone performance ma anche la conferma del valore che offriamo al mercato. Continueremo ad investire significativamente per migliorare la competitività dei nostri prodotti e dei nostri processi industriali e commerciali, e a valutare possibili acquisizioni strategiche e complementari che possano portare valore aggiunto alle nostre proposte al mercato". (ANSA).