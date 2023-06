Castagna (Banco Bpm), 'con giusto valore siamo sul mercato'

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - 'Il nostro compito è quello d valorizzare al massimo la banca' "Una volta che dai il giusto valore, siamo sul mercato".

Lo afferma Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, rispondendo, come spesso in passato, a una domanda sull'ipotesi che la banca da possibile perno di aggregazioni possa diventare una 'preda'.

"Il nostro compito è quello d valorizzare al massimo la banca per stare stand alone, perché noi non possiamo che pensare che continuare il nostro percorso", spiega comunque Castagna a margine della nona edizione della Mediobanca Ceo conference.

(ANSA).