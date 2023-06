Borsa: Milano tiene (+0,1%), sprint Iveco, giù Brembo e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Resiste in territorio positivo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib che lima il rialzo allo 0,1% a 27.622 punti. In rialzo a 163,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,1 punti al 4,04% e quello tedesco di 1,1 punti al 2,41%).

Prosegue la corsa di Iveco (+3,66%) all'8/o rialzo consecutivo e sull'onda lunga della commessa per la fornitura di 3mila veicoli all'esercito svedese. Debole sul fronte opposto Pirelli (-1,92%) e soprattutto Brembo (-6,46%) all'indomani della decisione di spostare la sede legale in Olanda, mentre gli analisti rilanciano il tema della fusione tra il produttore di pneumatici e quello di freni. Positiva Stellantis (+0,95%) più cauta Ferrari (+0,43%).

Brillante Unicredit (+2,06%), sull'onda lunga delle prospettive indicate dall'amministratore delegato Andrea Orcel e con l'imminente avvio della 2/a tranche del riacquisto di titoli per 1 miliardo. Bene anche Banco Bpm (+1,92%), Mps (+1,8%) e Bper (+1,36%) e Intesa (+1,13%). Bene anche Tim (+0,76%), alla vigilia del consiglio di amministrazione convocato per concludere l'istruttoria sulle offerte per la rete. Positiva Tenaris (+0,84%), caute Saipem (+0,16%) ed Eni (+0,17%) con il greggio poco mosso (Wti +0,06% a 71,22 dollari) insieme al gas (-0,33% a 38,59 euro al MWh). Segno meno A2a (-1,45%) insieme ad Enel (-1,18%) e Terna (-0,85%) (ANSA).