Borsa: Milano regina d'Europa (+0,12%) con Unicredit, giù Brembo

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Ha chiuso in lieve rialzo lieve Piazza Affari (Ftse Mib +0,12% a 27.609 punti), regina d'Europa in una giornata contrassegnata dai timori per nuovi rialzi dei tassi. Li hanno alimentati il presidente della Fed Jerome Powell e l'inflazione inglese, salita oltre le stime (+8,7%). In ripresa gli scambi per oltre 2 miliardi di euro di controvalore, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in calo a 160,7 punti base, contro i 162 punti segnati al termine della seduta precedente. In crescita di 1,7 punti base al 4,039% il rendimento annuo italiano, contro i 3,2 punti in più di quello tedesco al 2,432%.

In evidenza Unicredit (+3,27%) sull'onda lunga delle prospettive indicate dall'amministratore delegato Andrea Orcel e con l'imminente avvio della 2/a tranche del riacquisto di titoli per 1 miliardo. Bene anche Tenaris (+3,24%) insieme a Saipem (+2,62%) ed Eni (+1,95%) spinta dal balzo del greggio sul finale della seduta (Wti +2,05% a 72,65 dollari al barile).

Ancora acquisti su Iveco (+1,51%) all'8/o rialzo consecutivo e sugli effetti della commessa per la fornitura di 3mila veicoli all'esercito svedese.

Deboli sul fronte opposto Pirelli (-1,27%) e soprattutto Brembo (-6,04%) all'indomani della decisione di spostare la sede legale in Olanda, mentre gli analisti hanno rilanciato il tema della fusione tra il produttore di pneumatici e quello di freni.

Debole nel finale Stellantis (-0,09%), positiva invece Ferrari (+0,25%).

Acquisti su Tim (+1,1%), alla vigilia del consiglio di amministrazione convocato per dire l'ultima parola sulle offerte per la rete. Segno meno per A2a (-1,79%) insieme ad Enel (-0,93%) e Terna (-1,03%). Giù anche Italgas (-1,37%) e Snam (-1,21%). (ANSA).