Borsa: Milano in cauto rialzo (+0,17%), Pirelli maglia nera

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Piazza Affari è in cauto rialzo (+0,17%) e fa meglio degli altri principali listini europei dove la più debole è Londra, anche alla luce del dato sull'inflazione a maggio che spinge la sterlina e fa attendere nuovi interventi della Bank ok England per alzare i tassi e provare così a raffreddare la crescita dei prezzi.

A Milano continuano le vendite su Pirelli (-1,78%) all'indomani del passo indietro del ceo designato mentre il mercato si interroga su quali saranno del mosse dell'azionista cinese Sinochem dopo che il governo gli ha messo messo i paletti esercitando il golden power. Male anche le utilities Terna (-0,98%) e A2a (-0,91%).

In luce invece i bancari Banco Bpm (+1,7%), Bper (+1,72%) e Unicredit (+1,51%). Bene Saipem (+1,43%), che può disporre delle linee di credito da 860 milioni, e acquisti su Stellantins (+1,01%) alla luce dei dati sulle immatricolazioni. (ANSA).