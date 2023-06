Borsa: l'Europa parte debole, Londra la peggiore (-0,62%)

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Partenza debole per le Borse europee. Parigi cede lo 0,28%, Franconforte lo 0,18%. Fa peggio Londra (-0,62%) mentre si rafforza la sterlina dopo il dato sull'inflazione che non cessa di crescere e che obbligherà la Bank of England ad alzare ancora i tassi. (ANSA).