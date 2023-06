Borsa: Europa poco mossa dopo le parole di Powell, Milano 0,1%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Non si muovono dallo stallo le principali borse europee dopo le parole del presidente di Jerome Powell. Il presidente della Fed vede una "strada ancora lunga" per riportare l'inflazione Usa al 2%" e rilancia la necessità di alzare i tassi per contenerla.

Milano (Ftse Mib +0,1%) si conferma la migliore davanti a Madrid (+0,04%), Francoforte (-0,28%), Londra (-0,39%) e Parigi (-0,47%), con il dato sull'inflazione britannica salita in maggio sopra le attese (+8,7%). Stabile a 162,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo dell'1,1% al 4,03% e quello tedesco dello 0,7% al 2,4%. (ANSA).