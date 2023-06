Borsa: Europa giù nel finale con Wall Street, Milano invariata

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Borse europee deboli nel finale insieme ai listini Usa (Dow Jones -0,12% e Nasdaq -1,4%). Pesano i timori di nuovi rialzi dei tassi dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell e a 2 giorni dalla decisioni della Boe e della Bns sui tassi, con un possibile rialzo di mezzo punto.

Si porta in parità Milano, che appare invariata, cedono invece Madrid (-0,05%), Londra (-0,20%), Parigi (-0,6%) e Francoforte (-0,64%). Stabile a 162,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,4 punti al 4,04%. Identico rialzo per quello tedesco al 2,424%.

Sale il greggio (Wti +1,36% a 72,15 dollari al barile), fiacco l'oro (-0,18% a 1.930,7 dollari al barile), scivola invece il gas naturale (-5,06% a 36,76 dollari al barile).

Deboli i telefonici Telia (-2,96%), Bt (-2,89%) e Telenor (-1,56%). In controtendenza Tim (+1,14%) alla vigilia del Cda sulle proposte per la rete. Segno meno per gli assicurativi Zurich (-0,8%) e Generali (-0,458%), mentre sale tra i bancari Unicredit (+2,9%), sull'onda lunga delle prospettive indicate dall'amministratore delegato Andrea Orcel e con l'imminente avvio della 2/a tranche del riacquisto di titoli per 1 miliardo.

Positive anche Banco Bpm (+2,17%), Caixabank (+1,78%), Commerzbank (+1,72%), Bper (+1,43%) ed Mps (+1,29%). In rialzo Renault (+0,97%), più cauta Stellantis (+0,17%) dopo i dati sulle vendite di auto in Europa nel mese di maggio. In controtendenza Pirelli (-1,29%) e Brembo (-5,76%), che sposterà la sede legale nei Paesi Bassi. (ANSA).