Borsa: Europa fiacca, New York negativa dopo Powell, Milano 0,1%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Borse europee fiacche assieme ai listini Usa deboli dopo il rilancio del presidente della Fed Jerome Powell sul rialzo dei tassi per combattere l'inflazione.

Pesa l'inatteso aumento dei prezzi al consumo in maggio nel Regno Unito (+8,7%) a 2 giorni dalla decisioni della Boe e della Bns sui tassi, con un possibile rialzo di mezzo punto.

Milano (Ftse Mib +0,12%) è ancora una volta la migliore davanti a Madrid (+0,04%), Londra (-0,16%), Francoforte (-0,48%) e Parigi (-0,51%). Deboli a New York il Dow Jones (-0,28%) e il Nasdaq (-0,92%). Si attesta a 162,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4 punti al 4,06% e quello tedesco di 3,9 punti al 2,438%.

In crescita il greggio (Wti +1,33% a 72,15 dollari al barile), a differenza dell'oro (-0,13% a 1.932,96 dollari al barile) e del gas naturale (-2,68% a37,65 dollari al barile).

Deboli i telefonici Bt (-2,52%), Telia (-2,58%) e Telenor (-1,38%), mentre si muove in controtendenza Tim (+0,76%) alla vigilia del cda sulle proposte per la rete. Segno meno per gli assicurativi Zurich (-0,7%) e generali (-0,38%), mentre salgono i bancari Unicredit (+2,66%), sull'onda lunga delle prospettive indicate dall'amministratore delegato Andrea Orcel e con l'imminente avvio della 2/a tranche del riacquisto di titoli per 1 miliardo, Caixabank (+1,94%), Commerzbank (+1,86%), Banco Bpm (+2,02%) e Bper (+1,54%). Acquisti sugli automobilistici Renault (+1,34%) e Stellantis (+0,57%) dopo i dati sulle vendite di auto in Europa nel mese di maggio. In controtendenza Pirelli (-1%) e Brembo (-6,11%), che ha deciso di spostare la sede legale nei Paesi Bassi. (ANSA).