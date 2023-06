Borsa: Asia debole in attesa di Powell al Congresso

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Seduta debole sui listini asiatici in attesa dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso americano mentre il titoli di Stato Usa segnano marginali guadagni così come il dollaro. Si rafforza invece la sterlina dopo il dato sull'inflazione in Uk oltre le previsioni.

Hong Kong a guida le perdite (-1,98% a scambi ancora non terminati) alla vigilia, giovedì, di un giorno di chiusura per festività. Segno meno anche per i listini cinesi di Shanghai (-0,8%) e Shenzhen (-1,39%) in una clima di delusione degli investitori che non hanno ancora visto misure specifiche di supporto del governo di Pechino all'economia.

Ha chiuso in calo dello 0,86% intanto Seul. (ANSA).