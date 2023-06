Ance, la paura della firma ha bloccato il Paese per anni

"L'intervento del Governo sull'abuso d'ufficio va nella giusta direzione di promuovere l'amministrazione del fare. La paura della firma ha bloccato questo Paese per troppi anni". Lo afferma la presidente dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, Federica Brancaccio, all'assemblea.

Brancaccio parla del "valore fondamentale" della fiducia, per le imprese come per lo Stato e definisce "una scelta coraggiosa" le modifiche alla figura dell'illecito professionale con una serie di reati, per i quali non basta più il rinvio a giudizio o l'avviso di garanzia per escludere da una gara. "Si può fare ancora di più", dice.

L'associazione è poi tornata sui problemi legati al Superbonus. "Nell'immediato vanno trovate soluzioni efficaci per i crediti incagliati che secondo stime ufficiali ammontano ormai a 30 miliardi. Purtroppo quello che temevamo è accaduto: le soluzioni messe in campo, diverse da quelle che avevamo proposto con Abi, sono miseramente fallite. Anzi non sono mai partite", afferma Brancaccio. "Nel frattempo - aggiunge - gli speculatori stanno lucrando sulle spalle di imprese e cittadini ormai estenuati. Mi chiedo quanto ancora si vuole aspettare prima di intervenire per onorare gli impegni presi". Ogni miliardi di crediti incagliati, secondo le stime dell'Ance, rischia di bloccare 6 mila interventi.