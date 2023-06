Accenture, con Ia in arrivo 2,5 milioni nuovi posti di lavoro

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'Intelligenza artificiale "trasformerà radicalmente il mercato del lavoro" italiano nei prossimi 10 anni, creando 2,5 milioni di nuovi posti mentre 9 milioni di lavoratori "necessiteranno di un importante up/re-skilling". Lo afferma l'ad di Accenture Italia Mauro Macchi presentando la nuova edizione della Technology Vision, lo studio annuale di Accenture che si propone di anticipare e intercettare i principali trend tecnologici. "Pensate cosa è successo alla fine degli anni '90 con l'introduzione delle app nei telefonini o con l'arrivo di Windows" ha detto.

"Ci sarà un impatto di professioni 'aumentate' (Customer sales and operations Augmented data scientist Composable Architect Process engineer) mentre emergeranno delle nuove professioni come i Prompt Engineer, ovvero gli ingegneri che dovranno capire le modalità giuste per estrarre informazioni valide per poter suggerire possibili miglioramenti oppure gli AI Specialist & Research Scientist gli AI Ethics & Compliance Manager sugli aspetti legali ed etici".

Secondo lo studio, in particolare, fino al 40% di tutte le ore lavorative sarà supportato o potenziato dall'intelligenza artificiale basata sul linguaggio. Tra i leader aziendali, il 98% degli intervistati concorda che i modelli di base dell'Intelligenza artificiale svolgeranno un ruolo importante nelle strategie della propria organizzazione nei prossimi tre-cinque anni.

"L'Italia - ha aggiunto Macchi - la grande opportunità di raggiungere i livelli di produttività dei principali paesi accelerando l'adozione delle tre tecnologie che rappresentano il digital core delle organizzazioni contemporanee: cloud, dati e intelligenza artificiale". (ANSA).