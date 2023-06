Upb: saldi appropriati ma incerte coperture per fisco e Pa

La stabilità dei saldi programmatici di bilancio presentata nel Def 2023 appare "appropriata". Ma vanno risolte le incertezze sull'individuazione di adeguate coperture finanziarie degli interventi che si prospettano: il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le misure sulle pensioni, la riduzione della pressione fiscale e i nuovi provvedimenti che il governo deciderà di adottare nella manovra. Lo afferma l'Upb nel Rapporto sulla politica di bilancio. "Nell'insieme - si legge - sembrerebbero necessarie cospicue risorse che appare difficile poter reperire senza incidere" sui servizi e sulle politiche sociali.

"Per quanto riguarda la possibilità di una riduzione della pressione fiscale, - scrive l'Upb - il Def fa riferimento, tra le possibili coperture, a una maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti. Interventi volti ad aumentare il rispetto degli adempimenti fiscali sono importanti ai fini della lotta all'evasione fiscale, ma i loro effetti finanziari sono di incerta quantificazione ex ante. Per un principio di prudenza, sarebbe quindi auspicabile non utilizzarli ai fini della copertura di interventi di tipo strutturale".

"Nell'insieme, sembrerebbero quindi necessarie cospicue risorse di copertura che, dopo il periodo di risanamento del recente passato, appare difficile poter reperire senza incidere sulla prestazione dei servizi e sull'attuazione delle politiche sociali, come anche reso evidente dai risparmi relativamente limitati che - nei programmi del governo − sono previsti derivare dal rafforzamento della revisione della spesa dei ministeri nei prossimi anni", si legge ancora nel rapporto.