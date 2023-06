I disegni di Leonardo in Usa, Confindustria racconta l'impresa

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - Confindustria presenta oggi a Washington la prima mostra monografica negli Stati Uniti dedicata al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci: "Racconta l'anima delle imprese italiane", viene sottolineato, puntando su una esposizione di eccezione: 12 disegni autografi selezionati tra i 1.119 fogli che compongono il Codice Atlantico custodito in Italia a Milano presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

E' una iniziativa che Carlo Bonomi ha voluto per sottolineare il progetto 'Confindustria nel mondo' che si amplia, con l'inaugurazione domani, con l'apertura della sede di Washington che segue le recenti aperture delle sedi di Kiev e Singapore e che andrà poi avanti con altre sedi nel mondo.

La mostra di Washington, dal titolo 'Imagining The Future.

Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius', è stata voluta da Confindustria, con la curatela del direttore della Pinacoteca Ambrosiana monsignor Alberto Rocca, come "una grande operazione culturale per il sistema Paese per creare un ponte tra culture", con Leonardo "simbolo del genio, del talento e del saper fare italiano", come sottolineato dal presidente di Confindustria: viene inaugurata oggi e sarà visitabile fino al 20 agosto alla Martin Luther King Jr Memorial Library di Washington Dc., luogo simbolo di aggregazione sociale. (ANSA).