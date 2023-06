Fitto, 'su terza rata Pnrr il confronto si concluderà a ore'

"Questo governo in due mesi ha raggiunto i 30 obbietivi mancanti della terza rata Pnrr e con i 20 prima raggiunti li ha inviati alla Commissione Ue. Il confronto con Bruxelles si concluderà nelle prossime ore mi auguro positivamente. Non c'è nessuna possibilità di ritardi".

Lo dice nell'Aula della Camera il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto nel rendere il parere sulle mozioni sull'attuazione del Pnrr.

"Una volta inviati i 55 obietivi raggiunti si è aperta una fase di confronto con la Commissione, che non ha indicato ritardi. La terza rata è stata chiesta da Spagna, Grecia e Italia", ha concluso.