Crescono gli investimenti nel retail, 859 milioni nel 2022

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Cresce negli ultimi due anni cresce l'investimento di private equity e venture capital nel retail, con il 2021 che ha toccato il record di operazioni, 45, mentre nel 2022 nonostante il calo quantitativo, sceso a 31 operazioni, è cresciuto il capitale investito, che ha toccato la cifra record di 859 milioni rispetto ai 557 dell'anno precedente.

Questi i dati illustrati nel corso dell'incontro "Finanza &Retail. Sfide e opportunità di investimento nel retail" promosso da Confimprese a Milano in Borsa Italiana. Il quadro complessivo nell'arco temporale che va dal 2015 al 2022 evidenzia un aumento costante delle operazioni di PE nel retail da parte dei fondi di investimento in Italia, con 196 deal realizzati nel retail con un ammontare investito di 2.527 miliardi.

"A fronte dei tassi di interessi elevati, i progetti imprenditoriali importanti tornano a trovare attenzione da parte dei fondi d'investimento. Da riflettere, tuttavia, sul peso ancora relativo dei fondi italiani rispetto a quelli europei, che investono in operazioni di grandi dimensioni con un ammontare investito che, nel caso della Francia leader in Europa nel Private equity, è il doppio rispetto all'Italia. È necessario che i fondi domestici cambino marcia per ambire a operazioni di livello internazionale" ha dischiarato Mario Resca, presidente Confimprese. (ANSA).