Cina, la banca centrale taglia altri due tassi d'interesse

(ANSA) - PECHINO, 20 GIU - La banca centrale cinese ha tagliato oggi due tassi di interesse di riferimento, seguendo diverse misure simili della scorsa settimana nel tentativo di contrastare il rallentamento della crescita post-Covid nella seconda economia mondiale.

Il Loan prime rate (Lpr) a un anno, che funge da punto di riferimento per i prestiti alle imprese, è stato ridotto dal 3,65% al 3,55%, ha dichiarato la Banca popolare cinese (Pboc) in un comunicato, mentre l'Lpr quinquennale, utilizzato per i prezzi dei mutui, è stato ridotto dal 4,3% al 4,2%.

La Borsa di Hong Kong ha aperto leggermente al ribasso stamattina, coi trader che si aspettavano tagli maggiori ai tassi. L'indice Hang Seng è sceso dello 0,29%, perdendo 57,50 punti a quota 19.855,39. Il Composite di Shanghai ha perso lo 0,23%, mentre quello di Shenzhen ha guadagnato lo 0,14%. (ANSA).